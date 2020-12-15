Обвинение запросило 18 лет лишения свободы для бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан

Ее обвиняют в шпионаже.

Слушания по делу Карины Цуркан близятся к завершению. Прокурор попросил о наказании для нее, защита настаивает на невиновности и просит оправдать. Адвокаты говорят, что 18 лет лишения свободы – строгое наказание. Особенно в деле, где обвинение строится на анкетных данных подсудимой и донесениях оперативных работников, сказал один из защитников агентству ТАСС, Сами слушания проходят в закрытом режиме из-за сведений, которые составляют государственную тайну. Однако известно, что бывшего топ-менеджера государственного энергетического холдинга обвиняют в сотрудничестве с молдавскими спецслужбами. И, в частности, в том, что она передавала сведения о поставках электроэнергии Украине. Сама Цуркан настаивает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб. И даже не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Защита настаивает, что часть улик в деле вообще сфальсифицирована.

Карина Цуркан находится под арестом два года. В начале февраля суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Однако в феврале это решение отменили и обвиняемую вновь отправили в СИЗО.