Колесников: Отсутствие реакции властей на расследование по отравлению Навального говорит о том, что у них нет ответов

Отсутствие реакции от властей на расследование по отравлению политика Алексея Навального говорит о том, что у них нет ответов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Ответ Кремля дан тем, что Песков отменил общение с журналистами. Ответить нечего, видимо над ним надо подумать, и надо сделать некую паузу, потому что вопросы все равно будут заданы. Тема поднята, очень серьезные доказательства существуют, а ответа нет, он еще не сформулирован. Просто говорить, как это обычно делается, что это все ложь и клевета можно, и рано или поздно, видимо они так и поступят, но все-таки точную формулу какого-то ответа нужно на все это надо иметь», — отметил он.

А.Колесников также добавил, что отвечать на появившиеся вопросы по этому поводу придется не только Кремлю, но и многим высоким должностным лицам государства. «В ближайшие дни им всем будет этот вопрос задаваться. А молчание на сегодняшний день – это такое пренебрежительное отношение к тому, что мы условно называем общественное мнение. И плюс неготовность к ответам, явно была неожиданная и шоковая информация. к ее перевариванию Кремль пока не готов», — сказал он.

Ранее было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором говорится, что к отравлению Навального причастны сотрудники Института криминалистики ФСБ, в том числе его глава Станислав Макшаков.