Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не будет проводить ежедневные брифинги

По его словам, это связано с подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится в четверг. Ожидалось, что сегодня Кремль прокомментирует международное журналистское расследование, посвященное отравлению Алексея Навального.
2020-12-15T15:32:59+03:00
2020-12-15T15:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 15 декабря 2020
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