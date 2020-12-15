Российский суд потребовал от компании Google удалить приложение с пиратским контентом

Это первое в стране решение, принятое по новому закону, который позволяет блокировать приложения за нарушение авторского права.

Мосгорсуд обязал компанию Google удалить из Google Play приложение для скачивания музыки Music Downloader за нарушение авторских прав. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение было принято на основании требования крупного концерна студий грамзаписи, который попросил обязать Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для нелегального распространения трех песен популярной группы Cream Soda.

У Google есть сутки на то, чтобы уведомить владельца приложения о необходимости ограничить доступ к пиратскому контенту. Если тот не сделает этого в течение следующих суток, магазин приложений его заблокирует.

На момент публикации новости приложение Music Downloader еще доступно в Google Play.

Закон против нарушителей авторских прав вступил в силу 1 октября. В тот же день были поданы первые иски с требованиями удалить из сети приложения с пиратским контентом.