Гособвинитель потребовал приговорить к 18 годам колонии бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан

Гособвинитель потребовал приговорить к 18 годам колонии строгого режима бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан. Ее обвиняют в шпионаже.

По версии следствия, она передавала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Сама Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.