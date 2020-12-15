Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

За последнюю неделю выявляли в среднем 18 случаев заражения в сутки на 100 тысяч жителей. Наиболее высокие показатели наблюдаются среди работников промышленных предприятий. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отчитался, что во всех регионах началась вакцинация.