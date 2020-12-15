Представители Боснии и Герцеговины не стали встречаться с Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом

Представители властей Боснии и Герцеговины не стали встречаться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым который находится в стране с рабочим визитом.



Встреча министра иностранных дел России с тремя членами президиума Боснии и Герцеговины должна была состояться сегодня утром, однако двое из них от нее отказались. Это подтверждается фотографией с мероприятия, опубликованной в Twitter МИД, на которой из представителей высшего органа исполнительной власти Боснии присутствует только Милорад Додик. Отсутствующие на встрече Шефик Джаферович и Желько Комшич объяснили свое решение не приходить несогласием с рядом высказываний Лаврова относительно Дейтонских соглашений, в том числе поддержка резолюции парламента Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины, которая блокирует вступление страны в НАТО. Еще одной причиной они назвали отсутствие боснийского флага на вчерашней встрече Лаврова с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Это было воспринято не как ошибка протокола, а как пренебрежительное отношение и отрицание институтов страны.

По данным ТАСС, накануне Лавров, выступая на пресс-конференции в Восточном Сараеве, отметил, что Россия полностью поддерживает постулаты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. По словам министра, «давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям». Лавров выразил мнение, что сохранение института верховного представителя «символизирует, по сути дела, внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной».

Дейтонские соглашения были достигнуты в ноябре 1995 года на американской военной базе близ города Дейтон и положили конец трехлетней гражданской войне.