ВОЗ подтвердила, что разновидность коронавируса, которую обнаружили в Великобритании, более заразная, но не опасная

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что новая разновидность коронавируса, которую обнаружили в Великобритании, является более заразной, но при этом не такой опасной.

Спецпосланник организации Дэвид Наварро заявил телеканалу Sky News, что скорее всего, приоритеты в борьбы с вирусом в Соединенном королевстве радикально не изменятся.

О новой разновидности коронавируса накануне сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

На юго-востоке Англии зафиксировали уже более тысячи случаев заражения новым штаммом вируса.