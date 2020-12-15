Фотографии и видео в социальных сетях могут стать основанием для проверки антикоронавирусных мер

Об этом сообщил в эфире Первого канала начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он пояснил, что после этого необходимо собрать сведения и провести рейд.

«Штрафы выписываются за нарушение санитарных требований и нарушения требований, установленных в указе мэра. Если речь идет о конкретно кафе, ресторанах и ночных клубах, то это меры по режиму работы, то есть установленному запрету с 23.00 до 6.00 утра, и санитарные требования в части социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Любая информация, как то фотографии из соцсети, видео с камер видеонаблюдения, обращения граждан может быть использовано при административном расследовании», — сказал Е.Данчиков «Эху». Окончательное решение о наказании может быть вынесено только по совокупности доказательств.

По его словам, 10% московских предприятий нарушают ограничительные меры, но большинство ведут себя добросовестно.