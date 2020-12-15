Москва сегодня простилась с Валентином Гафтом

Знаменитый советский и российский актёр умер в субботу в возрасте 85 лет.

В фойе театра «Современник» большой цветной портрет с траурной лентой. На нём улыбающийся Валентин Гафт. «Невозможно свыкнуться с мыслью, что великого актёра больше нет», говорили люди. На сцене, с которой Валентин Иосифович выступал более полувека, возле гроба было много цветов и венков.

На экране транслировались кадры фильмов и спектаклей с участием актер. О том, что ушла эпоха, сегодня говорили многие. Вспоминали фильмы Гараж, Чародеи, О бедном гусаре замолвите слово и другие.

«Это был человек, рядом с которым слова честь и достоинство обретали новый смысл», отмечали коллеги. Вспоминали фанатичную преданность Гафта на сцене, а также его блестящие эпиграммы, которые сразу уходили в народ. На прощание приехали Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, Игорь Золотовицкий, многие другие. Бард Александр Розенбаум отметил, что актер был потрясающим другом.

Когда панихида завершилась, в зале долго не смолкали крики «Браво» и аплодисменты. Они продолжились на улице, когда гроб с телом народного артиста России вынесли из театра.

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.