Зарубежные СМИ реагируют на разоблачения действий агентов российских спецслужб, отравивших Алексея Навального

Зарубежные СМИ реагируют на опубликованные накануне разоблачения действий агентов российских спецслужб, отравивших Алексея Навального.

Группа Bellingcat.co, возглавившая расследование по покушению на Алексея Навального, начинала свою работу в небольшой арендованной комнате в районе лондонской Leicester Square, начав с того, что доказала факт поставок оружия из Европы сирийским джихадистам, при полном попустительстве Запада, пишет британская The Times. – Газета отмечает, что Москва продолжит отрицать свою причастность к попытке убийства, следуя своему излюбленному, давно проторенному пути.

Телеканал CNN в одном из репортажей обращает внимание на то, что спецслужбы долгое время следили за оппозиционером, прежде чем совершить отравление.

Американское The Hill приводит свидетельства из доклада расследователей о том, что агенты ФСБ были замечены неподалеку от места, где находился Навальный, незадолго до покушения.

Испанская El País цитирует непримиримого критика Путина, заявившего, что именно президент России отдал приказ о его ликвидации.

The Sunday Times указывает на то, что после неудавшегося покушения группа агентов госбезопасности моментально прибыла в Омск, устроив рабочий штаб в кабинете главврача больницы, пытавшегося скрыть факт отравления.

Британское издание считает, что больше всего Кремль раздражают видеорасследования Алексея Навального о коррупции в высших эшелонах власти, которые просматривают в Интернете миллионы его сторонников.