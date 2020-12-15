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14:04, 15 декабря 2020

Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах президента США

Он набрал 306 голосов при необходимых 270-ти. Одновременно с этим действующий президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Уильяма Барра, который публично объявил об отсутствии масштабных махинаций на президентских выборах.

По данным источников CNN, Трамп не будет публично объявлять о своем поражении и, судя по всему, Не будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента.

Джо Байден обвинил действующего президента Дональда Трампа в неуважении к воле американского народа за попытку через суд добиться отмены результатов выборов в нескольких штатах. Байден заявил, что демократия победила и пора двигаться дальше.

Тем временем президент России Владимир Путин спустя полтора месяца после выборов поздравил Байдена с победой на выборах.

Пожелание успехов, надежда, что Россия и США несмотря на разногласия смогут решать проблемы вместе и готовность к взаимодействию и контактам с избранным американским президентом – текст поздравительной телеграммы Владимира Путина Джозефу Байдену появился сегодня на сайте Кремля около половины одиннадцатого.

Как раз незадолго до этого в Штатах закончилось голосование коллегии выборщиков. Которое утвердило результаты президентских выборов, прошедших еще в начале ноября. Впрочем, о том, что именно Байден, а не действующий президент Дональд Трамп набирает необходимое число выборщиков, ведущие американские СМИ сообщили буквально через несколько дней после голосования. Тогда же Байдена поздравили главы ведущих государств. Некоторое время спустя к этому списку добавился и Китай.

Владимир Путин до сегодняшнего дня был единственным из мировых лидеров, кто не торопился поздравлять. Сам он объяснял это тем, что ждет официальных итогов, или признания поражения от одного из участников президентской гонки. 4 года назад Путин поздравлял Трампа одним из первых, буквально через несколько часов после закрытия избирательных участков. Правда, к тому моменту было объявлено, что соперница Трампа, Хиллари Клинтон признала победу своего оппонента.

4 года назад депутаты Госдумы аплодировали стоя, узнав об избрании Дональда Трампа президентом США. Сегодня ничего подобного в думе не было.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что с приходом к власти Джо Байдена есть шансы на возобновление диалога с Россией в сфере разоружения – в частности, по договору СНВ-3. «Москва готова этому содействовать», — сказал Косачев в интервью «Интерфакс».

«Владимир Путин действительно готов к укреплению сотрудничества, но в ближайшее время улучшения ждать не стоит», — прогнозирует политолог Сергей Караганов.

По словам Караганова, даже если сам Байден решится пойти навстречу России, ему не дадут этого сделать и обвинят в предательстве.



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