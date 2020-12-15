В Сомали антиправительственные выступления привели к вооруженным столкновениям

В столице этого африканского государства антиправительственные выступления привели к вооруженным столкновениям. Как сообщают местные СМИ, в них участвуют военные. Усиленные наряды полиции и армии патрулируют квартал, где расположен президентский дворец.
2020-12-15T13:40:38+03:00
2020-12-15T13:40:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:40, 15 декабря 2020
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