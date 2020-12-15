Константин Косачев: Появился шанс на восстановление диалога между США и Россией с сфере разоружения

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что появился шанс на восстановление диалога между США и Россией с сфере разоружения. По его словам, это связано с приходом к власти Джо Байдена.

Косачев обратил внимание на то, что вице-президент Камала Харрис, еще будучи сенатором, критиковала Дональда Трампа за выход из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сегодня Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Это произошло после того, как за кандидата от Демократической партии проголосовало необходимое для победы число представителей коллегии выборщиков.