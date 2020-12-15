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Эксклюзив Эха 13:35, 15 декабря 2020

СК подтвердил факт задержания руководителя пансионата в Башкирии, в котором в результате пожара погибли 11 человек

Также проводятся обыски по месту жительства подозреваемой и в контролирующих органах.

«Деятельность подобных учреждений ничем не регулируется, власти республики ранее уже обращали на это внимание». Об этом рассказал шеф-редактор «Эха Москвы» в Уфе Руслан Валиев.

По предварительным данным, причиной пожара в доме престарелых стало неосторожное обращение с огнем. Пансионат, по разным сведениям, работал от одного года до двух лет. Проверки в нем не проводились.

«Власти Башкирии собирались инициировать законодательные изменения, чтобы взять под контроль такие учреждения, но, видимо, не успели», добавил Руслан Валиев.



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