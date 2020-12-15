Экспертно-судейская комиссия разберет арбитраж матча Сочи — Спартак

Московский клуб высказал претензии к работе бригады.

В трех ключевых эпизодах встречи Игорь Панин принял решения в пользу Сочи. В начале первого тайма он отменил гол, посчитав, что нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота.

На 44-й минуте мяч попал в руку уже игроку Сочи, однако Панин не стал назначать пенальти и наконец, на 53-й минуте защитника красно-белых Самуэля Жиго блокировали в штрафной соперника и свисток снова не прозвучал.

Спартак имеет претензии к бригаде Панина по двум последним эпизодам, еще и потому, что судьи не стали просматривать моменты, тогда как видео с отмененным голом подверглось всестороннему изучению.

Матч первого круга тоже вызвал грандиозный скандал. Владелец «Спартака» Леонид Федун даже пригрозил снять команду с чемпионата, если судейство не улучшиться.

После матча Сочи – Спартак в подтрибунном помещении произошел конфликт. Игрок команды хозяев ударил одного из тренеров гостевой команды.