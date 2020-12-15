Детям сотрудников правоохранительных органов хотят дать приоритет при зачислении в ведомственные вузы

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В документе, опубликованном в думской электронной базе, речь идет об общеобразовательных организациях, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии. Предлагается ввести единый подход в вопросе преимущественного зачисления в эти учебные заведения (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и прочих равных условиях) для детей действующих и бывших военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел и войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет или уволенных при таком стаже.

Сейчас такие правила действуют только в отношении детей военных. Депутаты полагают, что нынешние нормы создают правовое неравенство. «Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», – говорится в пояснительной записке. Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев.

Поправки предлагается внести в закон «Об образовании».