Борис Ковальчук дал в суде показания в пользу бывшего топ-менеджера компании Карины Цуркан

Борис Ковальчук, председатель правления «Интер РАО», дал в суде показания в пользу бывшего топ-менеджера компании Карины Цуркан.

Ее обвиняют в шпионаже. По словам адвоката Ивана Павлова, Ковальчук заявил, что Цуркан была эффективным переговорщиком при работе в таких сложных регионах как Молдова и Приднестровье, и у нее возник конфликт с тогдашним руководителем непризнанной Приднестровской республики Евгением Шевчуком.

Сам адвокат считает этот конфликт возможной причиной уголовного дела против Цуркан, так как у Шевчука были связи в спецслужбах, — сообщает «Коммерсантъ».

Борис Ковальчук – сын Юрия Ковальчука, которого называют другом президента России.