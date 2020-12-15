Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Он находится в стране с рабочим визитом.
Политики, представляющие хорватов и мусмульман, объяснили свое решение недавними заявлениями российского министра о Дейтонском соглашении, которые, как они считают, идут вразрез с позицией Боснии.
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Он находится в стране с рабочим визитом.
Политики, представляющие хорватов и мусмульман, объяснили свое решение недавними заявлениями российского министра о Дейтонском соглашении, которые, как они считают, идут вразрез с позицией Боснии.