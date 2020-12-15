Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин считает, что цены на продукты нельзя заморозить, так как это приведет к дефициту товаров. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Заморозить ничего нельзя, это приведет к дефициту. Цены можно сделать адекватными. Должно быть две категории, которые платят за продукты: первые – это люди, а второе – это государство, которое датирует сельское хозяйство, что, кстати, происходит во всем мире. А если народ сам платит за продовольствие, а у него нет денег, то нет спроса. И все переработчики стали смотреть на Запад, и вывозить за границу продовольствие. Отечественный товар подорожал вслед за импортным», — сказал он.

Добиться стабилизации цен, по мнению П.Грудинина, можно только одним способом – понижением предложения на рынке.

«Надо инвестировать в сельское хозяйство. А если долго этого не делать, то и продовольствия нет, и конечно, оно будет дорожать. Вы ставите перед сельским хозяйством определенные задачи. Но при этом есть еще обнищание народа. И происходит переизбыток, и в этом случае государство говорит – вывозите продовольствие. В следствие чего внутри страны цены тоже повышаются», — сказал он.

Чтобы цены не поднимались, П.Грудинин считает необходимым «псевдооптовиков вычистить».

«Рыночная избыточная сила привела к тому, что они диктуют поставщикам цены. Их (оптовики) задача – купить как можно дешевле, а продать как можно дороже. Производитель мало получает, а тот, кто это продает получает львиную долю маржи», — отметил он.

По словам П.Грудинина, заявление Путина о заморозке цен не приведет к нужным результатам. «Оно запоздало. Надо предвидеть такую ситуацию. А теперь, когда все уже началось, это лечить человека, который при смерти. Долговременное развитие сельского хозяйства, компенсации – это все должно входить в государственные программы», — отметил он.