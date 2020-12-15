Алексей Навальный считает, что расследование его отравления может получить развитие относительно случаев отравления других оппозиционеров. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В ФСБ есть группа убийц, эта самая секретная часть группы, которая занимается убийством. И я не был единственной мишенью. Я уверенно это заявляю, потому что я это знаю. А во-вторых, у нас были случаи отравлений – Кара-Мурзы, Верзилова, и все эти люди были при смерти, и никакого расследования не было. Нам говорили – вы знаете, они просто заболели. У меня нет ни малейших сомнений, что эти люди были тоже отравлены. И у меня нет сомнений, что это расследование и дальше будет развиваться, о том, что они убили каких-то людей». – сказал политик.

А.Навальный считает, что департамент ФСБ, у которого в введении разработка убийств, достаточно большой по своей структуре. «Он гораздо больше. То, что ездили за мной 4 года, это рабочая сформированная группа по убийству Навального. А сколько таких рабочих групп есть, мы точно не знаем. Но она не одна, это точно», — сказал он.

Накануне было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором сообщалось, что к отравлению А.Навального были причастны восемь сотрудников НИИ-2 ФСБ.