В Башкирии задержали руководителя частного дома престарелых, где жертвами пожара стали 11 человек

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Власти распорядились проверить все подобные учреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил выяснить, сколько в регионе таких учреждений. По предварительным данным, их более 20. По каждому из них должна быть организована межведомственная комиссия с участием МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Минздрава и правоохранительных структур. Кроме того, региональному правительству поручено найти родственников погибших, оказать им материальную помощь и организовать похороны, взяв на себя все расходы. Минздрав должен при необходимости эвакуировать пострадавших в Уфу.

Огонь вспыхнул этой ночью в частном пансионате для пожилых людей в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Одноэтажное деревянное здание сгорело полностью, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Спастись удалось лишь одной сотруднице и трем постояльцам. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В районной администрации рассказали, что пансионат работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение постояльцев и был перегружен. В экстренных службах сказали ТАСС, что в нем не было систем противопожарной защиты.