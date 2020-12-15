Навальный намерен обратиться в СК и ФСБ в связи с публикациями СМИ, касающимися новых обстоятельств его отравления

Политик Алексей Навальный намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ России в связи с публикациями СМИ, касающимися новых обстоятельств его отравления.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии еженедельника Der Spiegel провели совместное расследование.

Они утверждают, что в покушению на Навального причастны сотрудники секретного подразделения ФСБ России.

Авторы называют имена этих оперативников. Российские власти отрицают, что причастны к отравлению Навального, но отказываются возбуждать уголовное дело, заявляя, что для этого нет оснований.