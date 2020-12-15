Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США

Это произошло спустя почти полтора месяца…

Телеграмму с поздравлениями российский лидер направил после того, как в США прошло голосование коллегии выборщиков. Они подтвердили то, о чем уже говорили больше месяца – большинство у кандидата от демократов Джозефа Байдена. Теперь Владимир Путин пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Москве и Вашингтону удастся решать многие проблемы и вызовы, несмотря на разногласия.

Российский президент ранее объяснял, что не торопится с поздравлениями, потому что ждет окончательного подведения итогов голосования. Или когда одна из сторон признает победу другой. Между тем уже через несколько дней после выборов Байдена с победой поздравляли главы европейских и некоторых американских государств. Спустя 10 дней телеграмму направил китайский лидер Си Цзинпинь, и таким образом Путин оставался единственным из мировых лидеров, кто хранил молчание.

4 года назад Путин поздравил нынешнего президента США Дональда Трампа одним из первых, спустя несколько часов после завершения голосования. Правда, это произошло после того, как сам Трамп объявил, что его соперница Хиллари Клинтон позвонила ему и признала поражение. В этот раз Трамп до сих пор не признал победы своего соперника.