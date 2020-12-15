Рекомендации для туристической отрасли в зимний сезон подготовили сразу два ведомства – Ростуризм и Роспотребнадзор

Это связано с пандемией коронавируса. В правительстве тем временем дали советы и обычным россиянам.

Компании и сами туристы минувшим летом, в целом, ответственно отнеслись к вопросам безопасности, считает российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Благодаря этому, как сказал зампред правительства агентству ТАСС, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период.

В чем заключаются новые рекомендации отрасли он говорить не стал, но добавил, что при соблюдении требований новогодние каникулы для россиян пройдут комфортно, после чего можно будет спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон.

Чернышенко напомнил, что россияне должны при планировании отдыха на новогодние праздники учитывать информацию об ограничениях в различных регионах. В первую очередь это касается развлекательных мероприятий и работы общепита. Кроме того, должны появиться новые зимние чартерные направления. К примеру, на горнолыжные курорты в Кемеровской и Челябинской областях, Северный Кавказ и Сочи, а также Великий Устюг и Владивосток.

Наряду с этим некоторые традиционно туристические регионы на новогодние праздники отказываются от приема гостей. Так, власти Санкт-Петербурга попросили туристов воздержаться от посещения северной столицы во время каникул. В городе на этот период вводят жесткие ограничения.