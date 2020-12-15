Навальный сообщил, что выздоравливает быстрее, чем все ожидали, но говорить о сроках возвращения в Россию пока рано

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный сообщил, что выздоравливает гораздо быстрее, чем все ожидали, но говорить о сроках его возращения в Россию пока рано. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Обсуждение сроков возвращения бессмысленно. Я сам не знаю дату. Но я регулярно сдаю анализы, и люди смотрят на динамику моего восстановления. Она гораздо быстрее, чем все ожидали», — отметил А.Навальный.

Как уточнил политик, «все ожидали, что он будет сидеть в инвалидной коляске». «А я хожу ногами и даже бегаю немного. Поэтому, когда будет все окей, я вернусь. Но я целыми днями делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее», — заключил А.Навальный.