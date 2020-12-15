Навальный будет пытаться влиять на выборы в Госдуму с помощью «умного голосования»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем намерении повлиять на выборы в Госдуму в 2021 году с помощью «умного голосования».

«Буду ли я пытаться влиять на выборы в Госдуму? Конечно, да. Я сделаю все, чтобы помочь нормальным кандидатам, и чтобы избралось как можно меньше кандидатов от «Единой России», — заявил он.

Как напомнил А.Навальный, сам он баллотироваться из-за судимости не может. «Участвовать в выборах мне запрещено, но я и без этого обойдусь – мне не нужен мандат депутата», — заключил он.