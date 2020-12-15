Каждый третий гражданин России считает себя бедным

Таковы главные итоги опроса фонда «Общественное мнение», о котором пишут «Ведомости».

В ноябре доля россиян, считающих себя бедными, составила 33%. Причинами такого положения респонденты называют в том числе низкие зарплаты, рост цен и тарифов, выход на пенсию и безработицу.

Нынешние показатели выросли почти на четверть по сравнению с мартовскими. Тогда бедными себя ощущали лишь 27% опрошенных. «Ведомости» отмечают, что столь стремительного роста числа граждан, считающих себя бедными, в России не было со времен финансового кризиса.

Интересно, что больше половины опрошенных фондом считают, что бедность преодолеть можно. Противоположную точку зрения высказали 40% респондентов.

Также, согласно опросу, в ноябре снизилось на 5 % число людей, считающих свой достаток средним.

В конце ноября «Коммерсант» опубликовал исследование, согласно результатам которого в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты объяснили это снижением дохода граждан.