Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США

Об этом сообщает Кремль. Многие мировые лидеры сразу поздравили Байдена, однако в Кремле отказывались это делать до подведения официальных итогов.

Теперь Байден избран официально. Коллегия выборщиков это подтвердила.

Байден получил 306 голосов. Результаты голосования коллегии выборщиков — которые вчера собирались на сессии в своих штатах и проголосовали сообразно воле американского народа, выраженной им на выборах 3 ноября, Дональд Трамп никак не прокомментировал. Зато днем, когда уже все шесть ключевых штатов, в которых штаб Трамп добивался отмены результатов выборов, проголосовали за Байдена, действующий президент страны вновь сообщил в твиттере о массовом мошенничестве на выборах.

Все иски во всех судах Трамп проиграл, факты массового мошенничества не были установлены нигде, а пересчет голосов в нескольких штатах только утвердил победу Байдена. Демократ получил все 306 голосов — Дональд Трамп по итогам выборов 2016 года набрал столько же (и назвал тогда свою победу ошеломительной), но потерял двоих выборщиков на голосовании выборной коллегии.

Следующий этап на выборах президента — формальный подсчет и сертификация голосов выборщиков Конгрессом США 6 января. Несколько сторонников Трампа в Палате Представителей намерены подать возражения на итоги голосования по ключевым штатам, но результат выборов это изменить не способно. 20 января Джо Байден даст присягу и вступит в должность президента США.

По итогам голосования коллегии выборщиков Байден осудил попытки Дональда Трампа оспорить результаты выборов в судах. Он заявил, что демократия победила и пока двигаться дальше.