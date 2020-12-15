Власти Германии уже несколько месяцев знают имена тех, кто стоял за отравлением Алексея Навального

Об этом заявил газете The New York Times высокопоставленный сотрудник немецких спецслужб. Он подтвердил достоверность международного расследования о покушении на Навального. Авторы расследования утверждают, что в операции были задействованы как минимум 8 оперативников ФСБ, и называют их имена.

Сам Навальный считает, что российские власти пытаются его запугать и не допустить его возвращения в Россию. Об этом политик рассказал в эфире «Эха».

Ранее стало известно, что московские следователи проводили проверку высказываний Навального в одном из эфиров «Эха Москвы». Политика пытались обвинить в призывах к насильственному изменению конституционного строя.