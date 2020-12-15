Навальный не считает зазорным использование биллингов в расследовании о своем отравлении

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный не считает зазорным использование телефонных биллингов в расследовании о своем отравлении. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, нужно смотреть на суть расследования, а не на механику получения данных. Суть заключается в том, что сотрудники ФСБ следили за мной 4 года и несколько раз пытались убить. Поэтому в условиях того, что на рынке свободно продаются данные биллингов, и их продают сотрудники ФСБ и полиции, я не вижу никакой проблемы пользоваться этими данными», — сказал А.Навальный.

Он подчеркнул, что опубликованное накануне расследование «на 60% построено на данных авиаперелетов, которыми располагает любой оперативник в стране». «Это не телефонные разговоры, не содержание смс, а просто биллинги, кто кому звонил. Мы этим расследованием занимались месяц. У меня нет ни малейших сомнений ни в одном факте. Это потрясающая работа – кропотливый анализ огромного количества данных, сотни тысяч записей нужно проанализировать и сопоставить», — уточнил политик.

На вопрос о том, неужели можно купить биллинговые данные работников ФСБ, А.Навальный ответил, что подобная информация никак не маркируется. «Можно купить данные. В своем ролике я показал ссылки на огромное количество сайтов, которые ими торгуют. Продавцу просто дают телефонный номер, просят предоставить биллинги за конкретный срок, и он озвучивает цену. При этом напротив каждого телефонного номера не стоит никаких пометок, типа «это сотрудник ФСБ». Потому что таким образом любой полицейский и все люди, которые имеют доступ к этим данным, могли бы вычленить всех сотрудников ФСБ. Тогда бы мы просто увидели, что все телефонные номера, которые ходят за мной, принадлежат ФСБ, и доказывать ничего не надо было бы», — заключил политик.