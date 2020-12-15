Навальный назвал статью в газете The Sunday Times о втором его отравлении «очень странной»

Политик Алексей Навальный в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что был сильно удивлен, прочитав странную статью в газете The Sunday Times о его втором отравлении.

«Это какая-то странная статья, очень странная информация. Я был сильно удивлен, когда это прочитал. Ни один человек, с которым я бы общался – врач, полицейский – никто мне ничего не говорил. Это выглядит очень странновато», — сказал он.



Ранее в газете The Sunday Times сообщалось, что Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались отравить повторно, когда он находился в состоянии комы. Органы госбезопасности якобы хотели, чтобы он умер при транспортировке из Омска в Германию.