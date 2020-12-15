Навальный: У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный не сомневается в том, что операция по его отравлению была санкционирована лично президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ. Это формальная операция, которую ФСБ осуществляло это именно как государственную задачу. Запланированная, четкая операция. Директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу», — сказал А.Навальный.