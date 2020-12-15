Мишустин подписал несколько постановлений, которые призваны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты

В частности, это документ о специальных соглашениях, которые Министерства сельского хозяйства, торговли, а также Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
2020-12-15T10:36:35+03:00
2020-12-15T10:45:59+03:00
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10:36, 15 декабря 2020
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