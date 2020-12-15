Чиновник из служб безопасности Германии подтвердил данные расследования о покушении на Алексея Навального

Высокопоставленный чиновник из служб безопасности Германии подтвердил газете The New York Times данные международного расследования о покушении на Алексея Навального.

По словам собеседника издания, вскоре после эвакуации Навального в Берлин сотрудники ЦРУ и разведслужбы Великобритании сообщили властям Германии детали отравления, включая личности причастных к покушению офицеров ФСБ.

По данным авторов расследования, изданий The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, ключевую роль в покушении играло секретное спецподразделение ФСБ, которое действовало под прикрытием Института криминалистики ФСБ. В операции были задействованы как минимум 8 оперативников.