Навальный по-прежнему требует через суд, чтобы пресс-секретарь президента Песков принес свои извинения

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Алексей Навальный, он по-прежнему требует через суд, чтобы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков принес свои извинения.

«Мы отдали иск в Краснопресненский суд, и я по-прежнему требую, чтобы он принес извинения, потому что Дмитрий Песков вместе со своим шефом придумывают какие-то чудовищные вещи. Что им остается? Они врут все время. Они говорят: «Мы знаем, что он (Навальный) работает сотрудником ЦРУ». А если знаете, то расскажите всей стране», — сказал он.

«Наше заявление лежит в суде и ждет рассмотрения», — сказал А.Навальный.

Ранее А.Навальный подал иск о защите чести и достоинства. Оппозиционер потребовал от пресс-службы Кремля опровергнуть слова Д.Пескова о том, что он якобы работал со специалистами ЦРУ.