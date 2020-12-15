Навальный: Властям очень важно, чтобы я не вернулся, поэтому заводятся эти уголовные дела

Властям очень важно, чтобы Алексей Навальный не вернулся в Россию, поэтому заводятся уголовные дела. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Им (властям) надо было сделать так, чтобы я не вернулся. Они сделали много заявлений. И они пытаются меня запугать множеством уголовных дел.

На уровне СК они состряпали материальчик, но потом когда это было озвучено, уголовное дело не запустилось», — сказал А.Навальный.

Ранее стало известно, что московские следователи проводили проверку высказываний политика Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы», Следствие считает, что 27 апреля 2020 года, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы», Навальный призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.