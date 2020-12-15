Директор «Совхоза имени Ленина» Грудинин может принять участие в выборах в Госдуму

Как сказал директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», он может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

На соответствующий вопрос П.Грудинин ответил: «Если Компартия предложит, и такое заявление сделает, то пойду (на выборы в Госдуму). Если вы спросите, хочу ли я изменить в этой стране, то я скажу – да. А это можно сделать двумя путями – легитимным, то есть пойти на выборы и выиграть их. Или готовить революцию. Но поскольку я не революционер, сразу скажу, для меня существует только легитимный путь. Поэтому я скажу, да я хочу пойти на выборы», — сказал он.