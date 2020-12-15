Житель Комсомольска-на-Амуре, бросивший своих детей в аэропорту, вышел на свободу через 2 недели после суда

Житель Комсомольска-на-Амуре, бросивший свой детей в московском аэропорту «Шереметьево», вышел на свободу через две недели после суда. Виктор Гаврилов был признан виновным по статьям об оставлении в опасности и краже.

Инцидент произошел в конце января, когда мужчина оставил двух детей в Шереметьево, куда они прибыли из Хабаровска. Свой поступок он объяснил финансовыми проблемами. Позднее осужденный сам пришел в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 30 ноября мужчина был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако вышел на свободу уже через две недели после суда. У него закончился срок из-за перезачета день за полтора нахождения в Следственном Изоляторе.

Решением суда Гаврилов также ограничен в родительских правах.