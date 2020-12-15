В Госдуму поступил законопроект о лишении свободы по обвинению в клевете в интернете

В действующем законодательстве такой нормы нет.

Депутат-единорос Дмитрий Вяткин пояснил, что своим новым законопроектом он намерен закрыть сразу несколько пробелов в законодательстве. Ведь сейчас в УК если и говорится о клевете, то о том, которая содержится в публичном выступлении, произведении или средствах массовой информации, считает автор новой инициативы.

По мнению Вяткина, у некоторых сайтов, которые не являются формально СМИ аудитория больше, чем у некоторых изданий. Кроме того, наказание предполагает либо штраф, либо обязательные работы. А депутат предлагает добавить еще и лишение свободы на срок до двух лет. Наконец, еще одно нововведение – ввести понятие клеветы в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных». Никаких пояснений в законопроекте по этому поводу нет. В интервью газете «Ведомости» Вяткин сказал, что сейчас в интернете можно оклеветать кого-то, не называя конкретных имен. Мол, они все убийцы, педофилы и взяточники. При этом, добавил депутат, речь не обязательно идет о госслужащих.

Возбуждать уголовные дела теоретически можно будет по заявлению любого гражданина, при этом заявителя может не быть в числе тех, кого задело то или иное высказывание.

Одним из недавних и громких стало, в частности, дело против одного из главных критиков Кремля Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана войны.