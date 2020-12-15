Авиакомпании жалуются на увеличение расхода топлива из-за новой системы движения самолетов в европейской части России

Она была запущена в ночь на 3 декабря. Как сообщает РБК, время набора высоты и захода на посадку самолетов увеличилось на 10-15 минут.

В то же время в Росавиации утверждают, что жалоб от авиакомпаний не получали. В ведомстве подчеркивают, что с вводом новой системы загруженность авиадиспетчеров должна сократиться на 50%, уменьшатся расход топлива и время полета в московской воздушной зоне.