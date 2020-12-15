Минздрав России пообещал скорректировать проект приказа о медицинских показаниях для прерывания беременности

Представитель ведомства заявил РБК, что не планируется ограничивать права женщин на аборты. Женщина самостоятельно решает этот вопрос. Ранее проект приказа раскритиковала, в том числе, депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она обвинила государство во вмешательстве во вмешательстве в частную жизнь.
2020-12-15T09:44:00+03:00
2020-12-15T09:48:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:44, 15 декабря 2020
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