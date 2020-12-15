Минздрав России пообещал скорректировать проект приказа о медицинских показаниях для прерывания беременности

Представитель ведомства заявил РБК, что не планируется ограничивать права женщин на аборты. Женщина самостоятельно решает этот вопрос. Ранее проект приказа раскритиковала, в том числе, депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она обвинила государство во вмешательстве во вмешательстве в частную жизнь.