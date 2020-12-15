В штате Нью-Йорк, одном из наиболее сильно пострадавших от пандемии, началась вакцинация врачей и медперсонала

Первую партию 10 тысяч доз вакцины штат получил в понедельник. Сегодня и завтра доставка препарата продолжится.

Самолеты с первой партии вакцины приземлились в Нью-Йорке на рассвете в понедельник и первые пять больниц города получили препарат компании Pfizer, который американские власти одобрили в прошлую пятницу. Самой первой вакцину вне клинических испытаний в США получила медсестра из еврейского медицинского центра в Квинсе Сандра Линдси — процедура проводилась во время трансляции с пресс-конференцией губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Событие транслировали по телеканалам, а почти полмиллиона человек наблюдали за введением первой вакцины на сайте губернатора.

Сегодня и завтра в штат Нью-Йорк приедут новые партии вакцины, со 170 тысячами доз, которых должно хватить, чтобы ввести всем врачам, медперсоналу, персоналу больниц и жителям домов престарелых. На прошлой неделе в Нью-Йорке был зафиксирован рекорд заболеваемости короанвирусом — 10 тысяч человек в день, что на 72% превышает показатели предыдущей недели. В понедельник были госпитализированы 300 человек, а число пациентов в больницах превысило 5700 человек.

В четверг американские власти примут решение, одобрять или нет вторую вакцину — от американской компании Moderna. В случае положительного решения Нью-Йорка рассчитывает получить 346 тысяч доз Модерны уже на следующей неделе.