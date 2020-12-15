Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах президента США

Он после этого обвинил своего оппонента Дональда Трампа в неуважении к воле избирателей.

Кандидат от Демократической партии заручился поддержкой 306 выборщиков, тогда как Дональда Трампа поддержали только 232. Напомним, для победы нужно было получить 270 голосов членов коллегии. Именно она окончательно решает, кто становится президентом США. Байден преодолел необходимый уровень, когда учли позицию выборщиков в Калифорнии, она принесла ему сразу 55 голосов. Во всех ключевых штатах, где действующий президент оспаривал победу Байдена, выборщики тоже поддержали демократа. Таким образом, Джо Байден 20-го января официально вступит в должность главы страны, вице-президентом станет Камала Харрис — первая женщина на этом посту. Избранный президент не сомневается, что Дональд Трамп мирно передаст власть.

Его Байден обвинил в отказе уважать волю народа и попытках через суд добиться отмены выборов в нескольких штатах. Трамп ещё публично не отреагировал на итоги голосования выборщиков. По данным CNN он не намерен признавать поражение даже после их решения. При этом Трамп давал понять помощникам, что не останется президентом на второй срок, отмечает телеканал.

Выборы в США прошли 3 ноября. После оглашения предварительных результатов команда Дональда Трампа попыталась оспорить итоги в судах нескольких штатов и Верховном суде страны, но потерпела поражение. Результаты голосования выборщиков Конгресс США должен утвердить 6 января.