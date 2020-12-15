Дом престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел

Об этом сообщили «Интерфаксу» в местной администрации.

Ранним утром ГУ МЧС по Башкирии сообщили о возгорании в деревянном одноэтажном строении. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 11 погибших, — сказали в ведомстве. Еще троих постояльцев эвакуировала через окно сотрудница пансионата. В качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», в здании зарегистрирован Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых. При этом в районной администрации отметили, что находиться там круглосуточно люди не могли, такие услуги не предусмотрены. Там же сообщили, что пансионат мог быть перегружен. Здание рассчитано было на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.

Между тем, в Министерстве социальной защиты Башкирии сообщили агентству РИА, что не владеют сведениями о сгоревшем частном доме престарелых.

В СК РФ по региону возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.