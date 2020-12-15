С 1 января категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России

От этого будет зависеть частота проверок, — рассказал РИА глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, раньше все больницы, школы, кинотеатры и торговые центры автоматически относились к одной группе. Теперь у каждого объекта будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника.