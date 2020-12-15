Москва открыла сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови

Так называемый «КТ-калькулятор» – нейронная сеть для оценки степени поражения легких — разработан вместе с исследователями МГУ им. Ломоносова. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек. Данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, сопоставили с результатами КТ этих же пациентов.

Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обученная нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения» — пишет мэр.

Собянин также отметил, что доступ к сервису открыт врачам не только Москвы, но и других регионов. По словам мэра, сервис станет дополнительным инструментом в городах с малой мощностью КТ.