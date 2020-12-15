Вице-премьер Чернышенко призывает россиян при планировании новогодних праздников учитывать коронавирусные ограничения

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призывает россиян при планировании отдыха на новогодние праздники учитывать коронавирусные ограничения в разных регионах, а также обратить внимание на новые зимние чартерные направления.

По словам Чернышенко, сейчас есть прекрасная возможность оценить красоту России, открыть новые места активного отдыха на природе – в Челябинской области, Великом Устюге, Владивостоке и на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

Большинство россиян, 85%, решили на новогодние праздники остаться дома, — сообщает сервис «Яндекс.Путешествия», который провел опрос в октябре-декабре. Те, кто решился на путешествие, чаще всего выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты.