Депутат от ЕР внес законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за распространение клеветы в интернете

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за распространение клеветы в интернете «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных». О чем идет речь, не уточняется.

Напомним, одно из последних громких дел по статье о клевете было возбуждено против политика Алексея Навального за критический комментарий к видеоролику в поддержку поправок к Конституции.