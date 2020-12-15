Суд в Москве рассмотрит иск главы «Роскосмоса» к трем электронным СМИ

Дмитрий Рогозин недоволен нелестными характеристиками, которых он удостоился в публикациях.

С интернет-изданий Рогозин намерен взыскать по 100 тысяч рублей и обещает направить эти средства в детский дом. Руководитель «Роскосмоса» считает, что его честь и деловая репутация пострадали из-за статей на порталах Newstracker, Moscow-post и bel.ru.

Истец требует признать фразы «Рогозин станет гробовщиком российского космоса» и две других порочащими и просит опубликовать опровержение в интернете. Как уточняет латвийское издание «Медуза», статьи в упомянутых СМИ основаны на публикации в «Новых известиях».

В «Роскосмосе» подачу и предмет иска не стали комментировать, заметив, что Рогозин обращается в суд в личном качестве, а не как представитель корпорации.

Слушания в Останкинском суде проведет судья Анна Арзамасцева.